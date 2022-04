Lo furono Anna d Asburgo e Vittoria d Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo furono Anna d Asburgo e Vittoria d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGINE

Significato/Curiosita : Lo furono anna d asburgo e vittoria d inghilterra

Nonni materni furono filippo iii di spagna e margherita d'austria; leopoldo era fratello minore di ferdinando iv e di maria anna d'asburgo. destinato alla...

regine e régine – varianti in altre lingue del nome proprio di persona regina régine – cantante e attrice francese regina (regine) – film del 1935 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

