Forno cilindrico indiano che dà nome ad un piatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forno cilindrico indiano che dà nome ad un piatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TANDOORI

Significato/Curiosita : Forno cilindrico indiano che da nome ad un piatto

Tandoor ('tandur) o tandoori (tan'doori) è un forno d'argilla a forma di campana rovesciata o cilindrica. il tandoor viene usato per cucinare in azerbaigian...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sul pollo tandoori (en) pollo tandoori, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con forno; cilindrico; indiano; nome; piatto; Riso cotto in forno ; Dispositivo di cui è dotato il forno a microonde; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino; Fornaio... senza forno ; Formaggino cilindrico ; Rifinire un foro cilindrico ; Un formaggino cilindrico ; Rifinitura di un foro cilindrico in meccanica; Strumento indiano ; Collega l oceano indiano con il Pacifico; Rabindranath, letterato e filosofo indiano ; Un venerabile asceta indiano ; Il nome del Cammino spagnolo: __ de Compostela; Dà nome al lago di Lovere; Il secondo pronome ; Altro nome del barbaforte; piatto a base di formaggio fuso; Un piatto di carne a listarelle; Un piatto per il dessert; Il piatto di carne cruda con grana; Cerca nelle Definizioni