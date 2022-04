Forestiero e straniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forestiero e straniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Forestiero e straniero

"proselita" deriva dalla letteratura biblica e stava originalmente ad indicare lo straniero, il forestiero che risiede come estraneo in un paese altrui...

peregrino tuc (in originale peregrin took e nella nuova traduzione italiana di ottavio fatica peregrino took ), detto pipino (pippin in inglese e nella...