Il fiume in cui fu battezzato Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume in cui fu battezzato Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIORDANO

Significato/Curiosita : Il fiume in cui fu battezzato gesu

Secoli: gesù avrebbe in tal modo voluto istituire il sacramento del battesimo. non era gesù ad essere purificato dall'acqua del fiume ma era gesù che col...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

