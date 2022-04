Far partire una nave appena costruita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far partire una nave appena costruita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VARARE

Significato/Curiosita : Far partire una nave appena costruita

Navi da battaglia della seconda metà del xix secolo, vedi nave corazzata. con il termine nave da battaglia (chiamata anche corazzata) si indicano le più...

Il varo è l'evento con cui lo scafo di una nave in costruzione in un cantiere navale entra in acqua per la prima volta. al varo è abbinata generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Un tipo di nave usata dai Romani e dai Greci; nave che... attirava i pirati; Operazione mediante la quale si porta una nave in secco; La dispensa della nave ; appena all inizio; È iniziato appena dopo mezzanotte; Toccati appena ; I pesciolini appena nati; Vi fu costruita la Grande Muraglia; La piazza parigina costruita da Luigi XIV nel 1686; Ricostruita nell'XI secolo da Roberto il Guiscardo; Vi fu costruita la prima bomba atomica;