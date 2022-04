Un espediente per distrarre qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un espediente per distrarre qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIVERSIVO

Significato/Curiosita : Un espediente per distrarre qualcuno

Il diversivo è un canale di bonifica della provincia di bologna. sebbene sia lungo soltanto 3,7 km, il diversivo svolge l'importante funzione di raccogliere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con espediente; distrarre; qualcuno; Elaborato espediente ; Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente ; Un ingegnoso espediente per trarsi d impaccio; espediente scenico; Senza farsi distrarre ; Far ridere, distrarre ; Depistare distrarre ; Si dice fischino quando qualcuno parla di noi; Di fronte a qualcuno : al suo __; Per mezzo... di qualcuno ; Dare retta a qualcuno , eseguire gli ordini; Cerca nelle Definizioni