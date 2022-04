Dino e Andrea, ex giocatori di basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dino e Andrea, ex giocatori di basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MENEGHIN

Significato/Curiosita : Dino e andrea, ex giocatori di basket

dino meneghin (alano di piave, 18 gennaio 1950) è un ex cestista e dirigente sportivo italiano. alto 2,04 m, giocava nel ruolo di centro. ha inoltre ricoperto...

dino , il regista del film Giovani e belli; Concittadino di Katia Ricciarelli; Il giardino delle vergini __, film di S. Coppola; Luogo solitario ma anche quartiere cittadino ; L andrea che condusse Mi manda raitre; andrea , ex-pilota italiano di F1; andrea __ __, grande pittore del Rinascimento; andrea __: fra i grandi piloti di MotoGP; Dipinse I giocatori di carte; È alta quella dei giocatori di basket; La prima linea dei giocatori ; giocatori di seconda linea; Nel basket ci sono quelle tiratrici; Una lega USA di basket professionistico; Una sigla del basket americano; La pluridecorata squadra di basket di Milano;