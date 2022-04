Il costo per custodire una moneta merce ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il costo per custodire una moneta merce ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DEMURRAGE

Significato/Curiosita : Il costo per custodire una moneta merce ing

Come ad esempio l'oro il demurrage non è altro che il costo che si sostiene per custodirlo in sicurezza. il termine demurrage proviene dal diritto marittimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con costo; custodire; moneta; merce; In una sola parola: nascosto male; Si apre di nascosto nelle pareti del castello; Un ortaggio a costo le; Prezzo o costo da pagare per un bene o servizio; Tenere d'occhio, custodire ; Oggetto antico e raro da custodire ; Tenere d'occhio, custodire ; moneta che circola in Svezia; La moneta giapponese; La nostra moneta ; Una moneta confluita nell euro; merce in giacenza; Con Benz nel nome della casa della merce des; La merce non confezionata; Hanno merce profumata;