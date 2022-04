Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTEROIDE

Significato/Curiosita : Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti

Detriti spaziali precipitati o tectiti non sono meteoriti. tutti i principali dizionari indicano la parola meteorite come sostantivo maschile o femminile lasciando...

Se stai cercando l'omonima classe di animali echinodermi, vedi asteroidea. un asteroide (a volte chiamato pianetino o planetoide) è un piccolo corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

