Contenitori per marmellate e sottaceti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitori per marmellate e sottaceti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARATTOLI

Significato/Curiosita : Contenitori per marmellate e sottaceti

Materiale ceramico e possono essere utilizzati per contenere alimenti (ad esempio marmellate, mostarda, maionese, miele, cibi sottolio e sottaceti), cosmetici...

Un barattolo è un recipiente rigido, di forma approssimativamente cilindrica, dotato di un'ampia apertura chiusa da un tappo. i barattoli sono in genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con contenitori; marmellate; sottaceti; I contenitori ... con cui si misura il petrolio; Grossi contenitori per vino... o petrolio; contenitori di vimini; contenitori in cantina; Un frutto per marmellate ; Un vasetto per marmellate ; Un addensante nella preparazione di marmellate pectina; Frutto per marmellate ; Un industria di sottaceti ; Si serve con mostarda e sottaceti ; Piccanti sottaceti ; Cerca nelle Definizioni