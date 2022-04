I contenitori... con cui si misura il petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I contenitori... con cui si misura il petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARILI

Significato/Curiosita : I contenitori... con cui si misura il petrolio

Alcuni contesti il termine può essere usato in riferimento al numero di contenitori fisici piuttosto che a una misura di volume fissata. il barile rimane...

Il plurale di barile nei suoi diversi significati barili, municipalità delle filippine nella provincia di cebu antonio di neri barili – scultore, architetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

