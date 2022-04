Conosciuto anche come il muscolo dell anima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conosciuto anche come il muscolo dell anima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ILEOPSOAS

Conosciuto anche come il muscolo dell anima

Ogni muscolo volontario, alcuni muscoli, come quelli che controllano l'occhio e i movimenti delle palpebre, l'espressione facciale, la masticazione, il parlare...

Caso di infezione delle ossa o dei dischi intervertebrali. il muscolo ileopsoas è innervato, come il muscolo piccolo psoas, da rami del plesso lombare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

