Con la sua Svolta il PCI cambiò nome in PDS - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BOLOGNINA

Significato/Curiosita : Con la sua svolta il pci cambio nome in pds

Italiana. in continuità con il pci, il primo segretario fu achille occhetto, sostituito nel 1994 da massimo d'alema. il 14 febbraio 1998 il pds, al termine...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bolognina (disambigua). la bolognina (bulugnéna in bolognese) è un rione di bologna, amministrativamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

