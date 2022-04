Completa la maschera al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Completa la maschera al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOCCAGLIO

Significato/Curiosita : Completa la maschera al mare

Da una maschera dalle sembianze disarmoniche e sgraziate, detta u brüttu (il brutto) o a bestra (la bestia) la maschera tipica di parma è al dsèvod (l'insipido):...

Un aeratore (o anche snorkel o boccaglio o respiratore) è un tubo di gomma o plastica che permette di respirare aria tenendo la testa immersa nell'acqua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

