Come l odore di muffa, vecchio e chiuso - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : STANTIO

Significato/Curiosita : Come l odore di muffa, vecchio e chiuso

Pentacloroanisolo: odore-sapore di muffa guaiacolo: odore-sapore di affumicato, fenolico, farmaceutico geosmina:sentore di terra, fungo e muffa. lo si può avere...

All'unanimità. è meno integrato di uno stato federale perché non è uno stato a sé stante: la sovranità continua a fluire "dal basso verso l'alto", dai vari popoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

