Colui che deve venire al mondo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : NASCITURO

Significato/Curiosita : Colui che deve venire al mondo

Katra , deve offrire tutte le sue azioni, anche quelle "violente" ma frutto comunque del suo dovere di "casta", a dio e quindi al "bene del mondo" (lokasagraha)...

quando il nascituro appare privo totalmente o parzialmente della volta cranica e dell'encefalo. la percentuale sul totale dei nascituri si attesta su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

