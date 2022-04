Lo è un cielo non sereno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un cielo non sereno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NUVOLOSO

Significato/Curiosita : Lo e un cielo non sereno

Di cielo notturno cosparso di luci; Un... servizio del cielo ; Luce nel cielo prima dell alba; Intristirsi... come un cielo nuvoloso; Lo e il più sereno giudizio; Se è sereno è senza nuvole; Con il sereno non serve; Lo auguriamo sereno a tutti voi;