La casa reale di Giorgio VI ed Elisabetta II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La casa reale di Giorgio VI ed Elisabetta II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WINDSOR

Significato/Curiosita : La casa reale di giorgio vi ed elisabetta ii

Figlia maggiore del duca di york, che in seguito diventerà re con il nome di giorgio vi, e di sua moglie elisabetta, prima duchessa di york e poi regina consorte...

Il castello di windsor è un palazzo e una residenza reale situato a windsor, nella contea del berkshire, regno unito, importante per la sua antica relazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

