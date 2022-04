Bisogna rompere delle uova per farne una - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bisogna rompere delle uova per farne una. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRITTATA

Significato/Curiosita : Bisogna rompere delle uova per farne una

La freddezza iniziale rompere le scatole eufemismo che sostituisce il più volgare "rompere le palle". infastidire. rompere le uova nel paniere l'espressione...

Precedente può essere utilizzata come ingrediente per una frittata di maccheroni. nella frittata possono essere incorporati pezzi di prosciutto o di formaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

