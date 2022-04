Autore di un rovesciamento di stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore di un rovesciamento di stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOLPISTA

Significato/Curiosita : Autore di un rovesciamento di stato

Nello stato costituitosi all'epoca di paolo iii farnese (1534-1549). amministrazione dello stato nel periodo considerato si verifica il rovesciamento del...

Informazione e dei centri di potere militare ed economico. in tal modo i golpisti vogliono da un lato impedire a eventuali oppositori di reagire militarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

