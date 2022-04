Attrezzo da palestra... per rematori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo da palestra... per rematori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VOGATORE

Significato/Curiosita : Attrezzo da palestra... per rematori

Significati, vedi bilanciere (disambigua). il bilanciere è un attrezzo ampiamente utilizzato nelle palestre, nelle attività come sollevamento pesi, powerlifting...

vogatore – chi è addetto alla voga di un'imbarcazione; rematore, canottiere vogatore – apparecchio ginnico che simula l'apparato di voga vogatore – indumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con attrezzo; palestra; rematori; attrezzo da fai da te; attrezzo con il regolatore di profondità; Un attrezzo del giardiniere; attrezzo del falegname; In palestra si cura il proprio; Si pompano in palestra ; L educazione insegnata in palestra ; Asta orizzontale da palestra ; Dà il ritmo ai rematori ; Rogo crematori o; rematori ... solitari; Cerca nelle Definizioni