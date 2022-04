Atlete... leali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atlete... leali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPORTIVE

Significato/Curiosita : Atlete... leali

Rilevanza in ambito sportivo, indicando un'attitudine tesa a comportamenti leali tra gli avversari, anche da parte di tifosi. ricade sotto tale definizione...

All'interno delle quali erano previste gare sportive. il termine ludi, che indicava generalmente le competizioni sportive, deriva probabilmente dall'etrusco,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

