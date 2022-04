Aggiunta che rende più resistente un oggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiunta che rende più resistente un oggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RINFORZO

Altre definizioni con aggiunta; rende; resistente; oggetto; Un aggiunta al contratto; Collegata, aggiunta ; Non raggiunta dal castigo; Quantità che aggiunta alla differenza dà il minuendo; Comprende re e assorbire un messaggio; rende meno... grave il reato; La lingua che comprende va il fenicio e l ugaritico; rende re necessaria una riparazione; Una fibra resistente ; Se è compensato è più resistente ; resistente , costante; È un resistente volatore; Erano oggetto di culto; L io non soggetto ; L oggetto trovato in una perquisizione; Un discorso di soggetto religioso; Cerca nelle Definizioni