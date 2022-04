Affiancate in un conflitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affiancate in un conflitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALLEATE

Significato/Curiosita : Affiancate in un conflitto

Secolo): le guerre balcaniche, i conflitti arabo-israeliani, la prima guerra del golfo. conflitto locale: conflitto fra un limitatissimo numero di potenze...

Mentre sul piano militare la collaborazione tra le tre maggiori potenze alleate fu spesso difficile e minata dalla diffidenza reciproca. viene inclusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con affiancate; conflitto; Opera d'arte formata da tessere affiancate ; Tracciare linee affiancate ; Si affrontano durante una sfida o un conflitto ; Lo è il conflitto che coinvolge i due popoli di uno stesso territorio; Risuonano numerosi in un conflitto a fuoco; La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo; Cerca nelle Definizioni