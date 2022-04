Vale undici punti a briscola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale undici punti a briscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSO

Significato/Curiosita : Vale undici punti a briscola

Presenza di un seme di briscola. nel ferrarese è chiamato trionfo (dal nome trionfa dato al seme di briscola), a cesena marafon, a forlì marafon, beccacino...

asso – film del 1981 diretto dalla coppia castellano e pipolo. asso – comune della provincia di como. asso – città della turchia (in lingua locale behramkale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con vale; undici; punti; briscola; vale come fino; Non sempre sa quanto vale la salute; Giovane servitore medievale ; Quella dell acqua calda non vale niente; L undici delie Rondinelle; undici toscano di Serie A; L undici dei grigiorossi; Famoso undici parigino; I punti nord, sud, est e ovest; Spunti no sull erba; Un libricino su cui prendere appunti ; Locali per spunti ni; Vale quattro punti a briscola ; A briscola non vale nulla; La briscola nel bridge; I punti dell asso a briscola ; Cerca nelle Definizioni