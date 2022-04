Unisce due tubi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unisce due tubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANICOTTO

Significato/Curiosita : Unisce due tubi

Appunto, o coulisse in francese, slide in inglese) a forma di u che unisce due tubi paralleli ed è in questo modo allungabile modificando la lunghezza...

manicotto – accessorio di abbigliamento manicotto – oggetto usato per congiungere fra loro due o più tubi manicotto d'imbarco – connettore mobile chiuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

