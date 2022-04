Una figlia... di papà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una figlia... di papà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORELLA

Significato/Curiosita : Una figlia... di papa

214º papa della chiesa cattolica dal 1492 alla morte. fu uno dei papi rinascimentali più controversi, anche per aver riconosciuto la paternità di vari...

vedi fratello (disambigua). i termini fratello (dal latino frater) e sorella (dal latino soror) definiscono il rapporto di parentela di un individuo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Romanzo di Dumas padre sulla figlia di caterina de Medici; La figlia di Messalina andata sposa a Nerone; La profetessa figlia di Priamo; La figlia __ di tragedia di D Annunzio; Lo sono per il figlio la mamma e il papà ; Per molti è come papà ; Scrisse papà Lebonnard; Il papà di tutti i little boys;