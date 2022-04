Un tris d assi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tris d assi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AAA

Significato/Curiosita : Un tris d assi

Apposta, la induce a giocare una tris. i tre cavalli indicati dalle carte e dallo stesso mandrake (soldatino, king e d'artagnan) sono tra i peggiori in...

aaa – codone adenina-adenina-adenina che codifica per la lisina, nella biologia molecolare aaa – sigla con cui si identifica il composto chimico acetoacetanilide... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con tris; assi; Si dice di film e trasmissioni intris i di volgarità; Sottili stris ce di pelle... per stringere; La batte un tris ; Colorato a stris cie bianche e nere; Grassi , pingui; Donna che assi ste il parto, ostetrica; Uno fu Onassi s; Aldilà classi co;