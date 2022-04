Tipo di elettrodo presente in certi transistor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di elettrodo presente in certi transistor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : SOURCE

Significato/Curiosita : Tipo di elettrodo presente in certi transistor

di entità ridotta. è un tipo di trasformatore con nucleo ad aria (talvolta ad olio) che consiste in due o anche tre circuiti elettrici accoppiati in risonanza...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con tipo; elettrodo; presente; certi; transistor; tipo di cinema all aperto; Insieme dei caratteri tipo grafici di uno stesso tipo ; Un tipo di fermaglio; Un tipo di casseruola usata in cucina; L elettrodo mestico che scalda l acqua; Un elettrodo mestico in cucina; Un elettrodo mestico; elettrodo mestico in cucina; Una doccia presente nello stomaco dei Ruminanti; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città; L onnipresente nelle frasi... dell egocentrico; Nel tempo presente ; Lo giocano certi totocalcisti; Le affettate leziosaggini di certi bambini; Il certi ficato penale; Lo sono certi sali; Un tipo di transistor ; Cerca nelle Definizioni