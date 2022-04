Tessuto trasparente sulla superficie dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto trasparente sulla superficie dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORNEA

Significato/Curiosita : Tessuto trasparente sulla superficie dell occhio

Camera anteriore, costituendo la zona di transizione tra il tessuto corneale trasparente e quello del trabecolato bianco traslucido, e funge da ancoraggio...

la cornea (pronuncia: /'krnea/) è una membrana trasparente convessa

Altre definizioni con tessuto; trasparente; sulla; superficie; dell; occhio; tessuto grinzoso; tessuto di cotone rado e leggero; Nastro di tessuto usato per rinforzare; Un tessuto per sedili; Incorporeo, trasparente ; Tessuto trasparente ; Un tessuto trasparente ; Come un vetro lavorato per non essere trasparente ; Un recipiente sulla tavola imbandita; Un contenitore sulla scrivania; Romanzo di Dumas padre sulla figlia di caterina de Medici; Piccola macchia sulla pelle; Un unità di misura inglese di superficie ; Levigare la superficie interna di un foro; Misure anglosassoni di superficie ; Violente eruzioni alla superficie dell astro diurno; Lo era James Bond dell FBI; Tipico cortile interno dell architettura spagnola; Una cima dell e Alpi Orobie; Musa dell astronomia; Fa strizzare l occhio ; Dolce siciliano che inganna l occhio : frutta __; L abbiamo sott occhio ; È sintetizzata nell espressione biblica occhio per occhio , dente per dente; Cerca nelle Definizioni