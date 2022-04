Superman si cambia in quella telefonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superman si cambia in quella telefonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CABINA



Sinonimo di abitacolo abitacolo (aeronautica) abitacolo (automobile) cabina per fototessera cabina elettrica cabina telefonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con superman; cambia; quella; telefonica; Kal _ = superman ; Kal-, alias superman ; Clark alias superman ; L'ha doppia superman ; Un cambia mento stilistico; cambia no i dotti in poeti; Se le scambia no i litiganti; cambia re... al centro; quella della Signoria a Firenze è anche dei Lanzi; C è quella da datteri; Molti non amano bere quella del rubinetto; A Parigi c è anche quella des Vosges; Wind_, società telefonica ; Era la prefazione della guida telefonica ; È acustico nella segreteria telefonica ; Nelle comunicazioni radiotelefonica è l'SOS ing;