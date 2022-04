Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FONDERIA

Significato/Curiosita : Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo

000 con lo stabilimento vittoria bliss. lo stabilimento dava lavoro a circa 800 persone ed erano presenti trafilerie e corderie per la produzione di corde...

Utensili rinvenuti, ottenuti tramite fonderia, risalgono al 4000 a.c. . è possibile dividere il processo di fonderia in due macrocategorie: colata in forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

