Sottrarre da morte certa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottrarre da morte certa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALVARE

Significato/Curiosita : Sottrarre da morte certa

1944 alle ore 6 furono arrestati dalle ss, colpevoli di aver cercato di sottrarre alla cattura un sacerdote e dei soldati inglesi e americani, dando loro...

La lista 100 film italiani da salvare è nata nel 2008 con lo scopo di segnalare "100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del paese tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

