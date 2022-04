Sono numerosi quelli fissati al palamito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono numerosi quelli fissati al palamito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AMI

Significato/Curiosita : Sono numerosi quelli fissati al palamito

Disambiguazione – se stai cercando il pesce chiamato palamita, vedi sarda sarda. il palamito o palangaro o palangrese è un attrezzo di pesca professionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bel ami (disambigua). bel ami è il secondo romanzo realista di guy de maupassant, pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con sono; numerosi; quelli; fissati; palamito; Le seconde spesso sono al mare o in montagna; sono fatti col becco; sono sempre in ritiro; Così si possono anche definire baci e abbracci; numerosi , svariati; Un salmo che ha ispirato numerosi musicisti; I Lombardi più numerosi ; Parecchi, numerosi ; Ci sono quelli a pendolo e a cucù; Si controllano quelli della pressione; quelli a corona non sono riutilizzabili; quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra; Ossessionano i fissati ; fissati con una graffetta; Vengono ben fissati sotto le scarpe; Idea da fissati ; Se ne possono prendere diversi con il palamito ; Cerca nelle Definizioni