Lo sono certe fasce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe fasce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORARIE

Significato/Curiosita : Lo sono certe fasce

Cina meridionale e l'estrema regione sud-occidentale. si divide in tre fasce climatiche: la parte settentrionale fredda, la centrale più temperata e...

Terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali. precedentemente alla loro adozione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con sono; certe; fasce; In classifica sono vicini ai peggiori; Sirigu e Donnarumma sono molto abili a respingerli; sono abbi e veloci nel fare i nodi; Le seconde spesso sono al mare o in montagna; Morbide come certe caramelle; È opposto alla certe zza; Il segno che rimane di certe ferite; Uno stregone di certe tribù; Una bimba in fasce ; Sono note le sue fasce radioattive; fasce che proteggono la parte bassa delle gambe; Un bambino in fasce ; Cerca nelle Definizioni