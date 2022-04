Solido per gelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solido per gelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CONO

Significato/Curiosita : Solido per gelati

Il gelato è una preparazione alimentare portata allo stato solido e pastoso mediante congelamento e contemporanea agitazione; il tutto posteriormente all’impiego...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cono (disambigua). in geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un triangolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con solido; gelati; La faccia su cui sta il solido ; Le è ogni corpo solido ; Un solido a punta; Un solido ... decapitato; Un locale di gelati e di panna montata; I gelati con la punta; Quelli gelati sono dolci; Cibo in gelati na; Cerca nelle Definizioni