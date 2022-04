Sformato a base di verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sformato a base di verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORINO

Significato/Curiosita : Sformato a base di verdure

Prosciutto cotto o altri ingredienti. uno degli sformati più noti è lo sformato di verdura. alla verdura lessata, tritata e insaporita (con olio o burro)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torino (disambigua). torino (afi: /to'rino/, ascolta[·info]; turin in piemontese [ty'ri]... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con sformato; base; verdure; Compagno di Ulisse non trasformato in maiale; Un ex magazzino trasformato in residenza; In mezzo allo sformato ; Uno sformato gonfiato; Bevande a base di caffè e latte montato; Tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; Piatto a base di formaggio fuso; Ortaggi alla base del ketchup; Piantano e raccolgono verdure ; Il brodo di verdure ; Piatti di carne tagliata a cubetti e verdure ; Campicelli coltivati a verdure ; Cerca nelle Definizioni