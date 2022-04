Serve per volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Significato/Curiosita : Serve per volare

Gli serve per volare, e nel caso di hiccup la gamba sinistra. nei libri originali hiccup possiede in realtà due draghi, uno da caccia e uno per volare. hiccup...

Con il termine di ala in aerodinamica s'intende una superficie disposta genericamente secondo un determinato assetto, rispetto alla corrente fluida che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

