Risale i fiumi per andare a deporre le uova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risale i fiumi per andare a deporre le uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALMONE

Significato/Curiosita : Risale i fiumi per andare a deporre le uova

Vedi salmone (disambigua). il nome volgare salmone può essere utilizzato per diverse specie ittiche della famiglia salmonidae. hucho hucho (salmone del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

