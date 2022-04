Rinomata località... d Ampezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinomata località... d Ampezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORTINA

Significato/Curiosita : Rinomata localita... d ampezzo

Rappresentante i santi ermagora e fortunato. san vito è particolarmente rinomata come località turistica grazie alle sue splendide montagne e alle attrattive invernali...

cortina d'ampezzo, edizioni la cooperativa di cortina, cortina d'ampezzo, 2002. isbn 88-87174-21-0 casanova, roberto: arrampicate sportive a cortina d'ampezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con rinomata; località; ampezzo; __ Umbra: è rinomata per le sue acque; rinomata località balneare dello Spezzino; Città spagnola rinomata per le lame; Nativa di una rinomata località del Cosentino; La località emiliana nota per le Ocarine; Nativi di una località umbra con un famoso duomo; località dell Argentario; La località in cui nacque Fra Diavolo; Catena montuosa di Cortina d ampezzo ; Vi si trova Cortina d ampezzo ; La zona del Friuli con ampezzo ; D'ampezzo ... nelle Dolomiti; Cerca nelle Definizioni