Rigata... come la iena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rigata... come la iena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRIATA

Significato/Curiosita : Rigata... come la iena

Lo striato o corpo striato (in latino corpus striatum), detto anche nucleo della base e nucleo caudale, è una componente sottocorticale del telencefalo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

