Rende meno... grave il reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende meno... grave il reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ATTENUANTE

Significato/Curiosita : Rende meno... grave il reato

Significati, vedi reato (disambigua). il reato, in diritto, è ciò che la legge dice che è reato (principio di tassatività). tecnicamente, il reato è un fatto...

Per circostanza attenuante (o più brevemente attenuante) in diritto si considera un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del reato e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

