Relativa al quinto elemento aristotelico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa al quinto elemento aristotelico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETEREA

L'analisi aristotelica della procreazione descrive dunque un elemento maschile attivo e "animante" che porta la vita ad un inerte e passivo elemento femminile...

etere – sinonimo filosofico di quintessenza o quinto elemento classico in aggiunta a fuoco, aria, acqua e terra etere (o etere luminifero) – ipotetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

