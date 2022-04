Recipiente di pelle per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente di pelle per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Maneggiato con una certa cautela, dato che provoca ustioni per contatto con la pelle e cecità per contatto con gli occhi. serve anche, opportunamente diluito...

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

