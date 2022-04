Prime in Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prime in Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PU

Significato/Curiosita : Prime in puglia

Vedi puglia (disambigua). la puglia (afi: /'pua/; apulia in latino, iapyghia, apa in greco antico, pùgghie, puie o puje in pugliese, puja in salentino...

Aisin gioro pu yi (in cinese: t, àixinjuéluó puyíp, in mancese: aisin-gioro pu i; pechino, 7 febbraio 1906 – pechino, 17 ottobre 1967), nome di cortesia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con prime; puglia; prime per sbaglio; prime per vanità; prime in ufficio; prime lettere di Ibsen; Regione della puglia ; Nero di __, pregiato vino rosso della puglia ; Come la riviera in Romagna o in puglia ; Antichi abitatori, di origine forse greca, della puglia ; Cerca nelle Definizioni