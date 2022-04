Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APERITIVO

Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz

Maraschino: liquore incolore e dolce realizzato con le marasche tagliatella: liquore tipico di bassano del grappa spritz: aperitivo veneziano, ormai diffuso a livello...

aperitivo era consumato già nella roma antica, il mulsum a base di vino e miele. l'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

