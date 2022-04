Un pregiato legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pregiato legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EBANO

Significato/Curiosita : Un pregiato legno

Ricoprire un legname non pregiato o un pannello con un sottilissimo tranciato di legno detto piallaccio. nel caso del legno, ne viene usato uno pregiato, lungo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ebano (disambigua). l'ebano è un legno duro, compatto e scuro che si ricava da diverse specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con pregiato; legno; Nero di __, pregiato vino rosso della Puglia; Legno massiccio pregiato usato per mobili; È pregiato quello di Boemia; pregiato cartoncino usato per biglietti da visita; È detto anche legno seta delle Indie orientali; Lavoro decorativo fatto incidendo il legno ; legno per parquet; Un legno nero e lucente; Cerca nelle Definizioni