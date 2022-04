Pizzi, merletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pizzi, merletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRINE

Significato/Curiosita : Pizzi, merletti

Fp 1013; inciso come isa merletti) 1946 – dimenticarti/ho lasciato il paese del cuor (fon, fp 1014; inciso come isa merletti) 1946 – voglio amarti così/antico...

trine è un videogioco a piattaforme con elementi rompicapo ambientato nel tempo medievale-fantasy; è sviluppato dall'azienda finlandese frozenbyte. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con pizzi; merletti; pizzi co... di tabacco; pizzi cano i loro strumenti; Antico strumento musicale a corde pizzi cate; La pizzi ca a cui è dedicata una allegra notte nel Salento; La città molisana dei merletti ; Città del Molise nota per i merletti ; La città del Molise rinomata per i merletti ; Un modo di lavorare i merletti ; Cerca nelle Definizioni