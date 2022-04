Pesce commestibile d acqua dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce commestibile d acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TROTA

Significato/Curiosita : Pesce commestibile d acqua dolce

Definita e si nutrono di tutto ciò che è commestibile, animale o vegetale che sia. fin dagli albori dell'umanità, il pesce ha rappresentato un'importante e soprattutto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trota (disambigua). trota è il nome comune che accomuna varie specie di pesci della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

