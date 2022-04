Per libera scelta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per libera scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SPONTANEAMENTE

Significato/Curiosita : Per libera scelta

Scelta tra molte alternative, ma anche chi sceglie per ultimo ha molte possibilità di libera scelta perché il numero dei modelli di vita possibili offerto...

Aveva ormai cessato di combattere, e milioni di soldati si consegnarono spontaneamente agli alleati per non cadere in mano ai sovietici. il primo collegamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con libera; scelta; libera zione d un pegno; Gli è stato libera lmente assegnato un bene patrimoniale; L Irlanda libera ; libera rsi, riscattarsi; Rifiutare nella scelta ; Difficile come può esserlo un impresa o una scelta ; Il personaggio di Matrix che offre a Neo la scelta tra la pillola rossa o quella blu; La scelta in un insieme di merci; Cerca nelle Definizioni